Сайт свердловского избиркома перестал работать

Через два часа после начала голосования перестал загружаться сайт Свердловской областной избирательной комиссии.

В избиркоме cообщили, что причина сбоя в работе сайта пока не ясна. Возможно, проблемы возникли из-за большого количества заходов.

К 10:00 утра на сайте должны были появиться первые данные о явке, но пока узнать их невозможно.

О сбое в работе сайта уже в курсе свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.