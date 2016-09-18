США атаковали сирийские войска, поставив под угрозу соглашения с Россией

В ответ на атаку американской авиагруппировкой позиций армии Сирии, постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин зачитал в Совете безопасности организации ранее скрывавшиеся РФ и США параграфы достигнутых соглашений об урегулировании конфликта. Когда российский представитель начал зачитывать детали соглашения, американская делегация покинула Совбез, сообщает ТАСС.

Как отметил Виталий Чуркин, если бы данные пункты соглашений не были обнародованы, это могло бы сорвать принятие резолюции Совбеза ООН по Сирии.

- Если США хотели нанести эффективный удар по "Джебхат ан-Нусре" в Дейр-эз-Зоре или еще где-либо, они могли подождать еще два дня и скоординировать свои действия с нашими военными, а также убедиться в том, что они атакуют тех, кого нужно, - заявил российский постпред. - Вместо этого они решили провести эту безрассудную операцию.

Совместная российско-американская группа должна была начать работу по осуществлению договорённостей о прекращении боевых действий в Сирии, начиная с понедельника, 19 сентября. Этому предшествовали многомесячные переговоры внешнеполитических ведомств России и США. Последняя встреча глав ведомств Сергея Лаврова и Джона Керри состоялась 10 сентября и длилась почти 14 часов.

По последним данным, в результате удара американских ВВС по позициям правительственных войск Сирии в районе Дэйр-эз-Зор погибли более 60 человек, ещё более 100 получили ранения. В Сирии назвали данные действия США актом агрессии, американская сторона выразила сожаление и называет произошедшее ошибкой.

Отметим, с начала вооружённого конфликта в Сирии с начала 2011 года уже погибло более 220 тысяч человек.