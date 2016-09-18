На выборах депутатов Госдумы в Свердловской области явка к 10 часам утра составила 4,9%

На выборах в Госдуму явка по данным на 10 часов утра составила в Свердловской области 4,9%.

На выборах Госдуму в Свердловской области наиболее активно голосуют в 174-м округе: по данным на 10 часов там проголосовали уже 6,63% избирателей. По данным Избирательной комиссии Свердловской области, на втором месте по явке 172-ой округ - 5,93% избирателей, на третьем месте 173-й округ - 5,42%. В 171-м округе в выборах уже приняли участие 5,35% избирателей, в 170-м округе - 3,96%, в 169-м - 3,65%. Пока самая низкая явка в 168-м округе - 3,45%.