В Сысертском ГО за порядком на избирательных участках следят казаки

Казаки охраняют порядок на восьми постах в Сысерти, Кашино, Каменке. Как рассказал "ОГ" начальник штаба общественного порядка в Кашино Виктор Соломеин, на выборах задействованы представители Хуторского казачьего общества, станицы Исетской.

Пока никаких нарушений на их участках зафиксировано не было, а явка оказалась сравнительно высокой. На избирательном участке в Кашино за первые два часа проголосовали 135 человек.

Фото: Алексей Кунилов