В Екатеринбурге подросток сбит на пешеходном переходе

Несовершеннолетний пешеход был травмирован вечером в субботу, 17 сентября, на пешеходном переходе на улице Орджоникидзе в Екатеринбурге. По информации ГИБДД, подросток переходил улицу на запрещающий сигнал светофора.

- В 20:43 на улице Орджоникидзе у дома № 14 водитель автомашины Daewoo Nexia, двигаясь со стороны улицы 40 лет Октября в сторону улицы Кировоградской, на регулируемом перекрестке допустил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в отделении пропаганды ГорГИБДД. - Подросток с открытым переломом правой голени госпитализирован в ЦГКБ № 23.

Автомашиной управлял 28-летний мужчина, его стаж вождения составляет 5 лет.