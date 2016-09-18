"7 человек проголосовали в изоляторе". В Шале уже сходили на выборы 6 процентов избирателей.

В Свердловской области одновременно проходят выборы в Госдуму, Заксобрание и некоторые местные думы. Корреспонденты "ОГ" следят за ходом голосования на местах.

Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Шалинского городского округа Светлана Богатырёва, на территории действуют 19 участковых избирательных участков, на которых работает 154 человека. По спискам число зарегистрированных избирателей - 19 583. 219 проголосовало досрочно (с 10 по 14 сентября). На 10 часов уже проголосовало 985 избирателей – 5,9 %.

Выездные бригады участковых комиссий выезжают по местам временного пребывания. В Шале это изолятор временного содержания (ИВС МО ВМД РФ "Шалинский") и Шалинская Центральная городская больница. В ИВС уже проголосовало 7 человек, в ЦГБ – 45.

Одной из первых проголосовавших на участке №1048 (28 улиц, 2 292 избирателя) была Тамара Бондаренко, 80 лет. Ни одни выборы за всю жизнь не пропустила. Проголосовала быстро.

- А чего размышлять в кабинке долго-то? С Госдумой давно определилась, а местных кандидатов и без агитации всех знаю.