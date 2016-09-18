"Специально взял открепительное". Павел Крашенинников проголосовал в юридическом университете

Депутат Госдумы, лидер партийной тройки "Единой России" Павел Крашенинников проголосовал на участке № 1420 в Уральском государственном юридическом университете.

Павел Крашенинников проживает в Москве. Специально, чтобы проголосовать в Екатеринбурге он взял открепительное удостоверение.

- С марта веду здесь избирательную кампанию, уже было бы и нечестно голосовать где-то ещё, - прокомментировал "ОГ" депутат.

Юридический университет в качестве места для голосования Павел Крашенинников выбрал неслучайно. Здесь он учился, а после окончания работал преподавателем гражданского права. На момент голосования депутата в УрГЮУ уже проголосовало более ста человек - около 10 процентов от общего количества избирателей.