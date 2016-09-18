Работу сайта Облизбиркома восстановили через 20 минут после сбоя

Сайт Избирательной комиссии Свердловской области заработал в нормальном режиме через двадцать минут после сбоя.

Председатель Облизбиркома Валерий Чайников объяснил сбой слишком большим количеством посетителей на сайте.

- Нам пришлось перезагружать технику, которая управляет работой сайта. Кстати, за те двадцать минут, пока у нас длился сбой, к нам поступило около пятидесяти звонков по поводу проблем с сайтом, - пояснил Валерий Чайников.