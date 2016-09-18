Кандидат Семеновых пожаловался Памфиловой на серовскую ТИК

Со скандала начал свой утренний визит в серовскую ТИК Сергей Семеновых, чья фамилия фигурирует в трёх бюллетенях. Как кандидат в депутаты Госдумы и Заксобрания области, он решил ввести в участковые комиссии по два члена с правом совещательного голоса.

С этим не согласились в территориальной комиссии. Изначально их сторону принял и облизбирком. После этого Семеновых отправил жалобу на имя главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

К 10:00 часам вопрос был решён в пользу Семеновых, после чего супруги отправились на свой избирательный участок. Сергей Михайлович уверен, что их фамилия будет представлена в новом составе регионального парламента, ведь Мария, кроме Серова идет на выборы и в Краснотурьинске, представляя партию СР.