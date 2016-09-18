Курсанты Уральского института МВД находятся на лечении в ГКБ №40

По информации управления здравоохранения Екатеринбурга, 19 курсантов Уральского юридического института МВД с диагнозом "кишечная инфекция" помещены в инфекционное отделение ГКБ №40. Ещё 52 человека получают амбулаторную медпомощь в общежитии института - гражданские медики совместно с медработниками системы МВД развернули мобильный госпиталь.

Всего, по данным горздрава, диагноз поставлен 71 курсанту в возрасте от 18 до 21 года, среди заболевших как юноши, так и девушки. По первым результатам, поступившим к медикам, причиной заболевания курсантов стал норовирус второго типа.

Как ранее сообщала "ОГ", к проверке ЧП в УрЮИ МВД приступила прокуратура.