Кандидат Жуков начал день выборов с визита в полицию

Утро дня выборов кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области от партии "Единая Россия" Дмитрий Жуков начал с визита в полицию. Он написал заявление о том, что ночью неизвестные обклеили десятки машин, стоящих во дворах, предвыборными листовками Жукова.

Причем, эти листовки были сорваны с других агитационных площадок и содержат следы листовок, на которые ранее были наклеены портреты кандидата.

Понятно, что владелец машины с таким "украшением" явно не проникнется теплыми чувствами к кандидату и уж точно за него голосовать не будет. Сам Дмитрий Жуков проголосовал на своем избирательном участке, где ему даже пришлось постоять в очереди.

Народ идет на участки довольно активно, на 10 часов в целом по округу явка составила 6,54 %, хотя есть участки, где пришло уже почти 10 % избирателей.