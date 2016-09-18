Игорь Холманских сделал прогноз по явке избирателей в УрФО

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских проголосовал на избирательном участке в екатеринбургской гимназии №9. В учебное заведение он приехал в джинсах, спортивной куртке и яркой кепке с гербом РФ.

- День, конечно, рабочий. Единственное послабление, так как сегодня воскресенье, можно и без галстука работать. Решил прийти в более удобной форме одежды, - прокомментировал свой внешний вид полпред.

По словам Игоря Холманских, аппарат полномочного представителя президента в постоянном режиме мониторит, как проходят выборы, есть ли нарушения и так далее. По его мнению, явка на выборах в УрФО должна составить более 50 процентов. Однако, как заявил Игорь Рюрикович, в Свердловской и Челябинской областях явка будет пониже. На момент голосования Игоря Холманских в гимназии №9 уже проголосовало более 10 процентов избирателей.