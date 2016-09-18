Россияне голосуют на почти 97 тысячах избирательных участках

В ходе единого дня голосования, проходящего 18 сентября на всей территории Российской Федерации, гражданам предстоит выбрать из более чем 102 тысяч зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, региональных парламентов и местных представительных органов. Голосование проходит на 96,7 тысячи избирательных участков, сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Всего 18 сентября 2016 года проходит более 5,3 тысячи выборов различного уровня, замещается 39,5 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей, из них 450 - в Госдуме РФ. Для участия в выборах выдвинуто более 116 тысяч кандидатов, зарегистрировано более 102 тысяч кандидатов.

Выборы организуют и проводят около 880 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней с правом решающего голоса. Свыше трети членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, более половины членов ТИК и членов УИК назначены по предложениям политических партий.

Как отмечают в ЦИК РФ, 372 избирательных участка были образованы за пределами РФ для находящихся там россиян: они смогут участвовать в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы на территории 145 иностранных государств.