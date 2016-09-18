Непристёгнутая пассажирка авто погибла в страшном ДТП в Нижнем Тагиле

Один человек погиб и ещё один серьёзно пострадал в результате столкновения автомашины ВАЗ-2109 и пассажирского автобуса "НефАЗ" в Нижнем Тагиле утром в воскресенье, 18 сентября. По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Мужчина госпитализирован, его пассажирка погибла на месте аварии.

- В 08:35 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь со стороны улицы Дружинина в сторону улицы Береговой у дома №22 на Малой Гальянской не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "НефАЗ" , - сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - В результате ДТП 44-летняя пассажирка "девятки", вылетела из автомобиля и получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина не была пристёгнута ремнями безопасности.

Сам водитель автомобиля ВАЗ-2109 госпитализирован в городскую больницу №3 в состоянии травматического шока с переломом обеих бёдер, таза и закрытой черепно-мозговой травмой. В автобусе пассажиров в момент аварии не было, 57-летний водитель не пострадал.