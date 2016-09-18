"Ночью спать не придётся, буду ждать результатов". Губернатор Евгений Куйвашев проголосовал в екатеринбургской школе

Ровно в полдень глава региона Евгений Куйвашев появился на избирательном участке № 1331, который расположен в гимназии № 104 Екатеринбурга. Сама процедура получения избирательных бюллетеней и голосования не заняла у главы региона много времени. Избиратели, которых в этот час было уже достаточно много, уступили ему очередь в кабинку и Евгений Куйвашев надолго их не задержал, проведя за занавеской чуть больше минуты.

— Голосовать пришёл с хорошим настроением и прийти голосовать нужно, чтобы как бы может это громко не звучало, мы выбираем будущее нашего региона, нашей страны на ближайшее будущее. Мы стоим сегодня перед выбором: либо продолжить динамичное развитие страны, либо в зависимости от факта пришёл человек голосовать или нет, опуститься в стагнацию и погрязнуть в бесконечной делёжке полномочий и так далее. По данным на 10 часов утра проголосовало уже 5% избирателей и некоторые города, например, Нижний Тагил уже превысили показатели явки предыдущих выборов. Ночью спать, видимо, не придётся, буду ждать результатов выборов, — сказал лидер области после выхода с избирательного участка.

Несколько раньше на участке № 1244 в школе № 69 Екатеринбурга голосовал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. На голосование пришла вся его большая семья, тем более голосующих в ней стало трое — в этом году гражданское право впервые выражал старший сын Андрей. Ему пришлось немного обождать — народу было много. Как сказала председатель избирательной комиссии Жанна Дербышева, день хороший и люди, прежде чем уехать на садовые участки, пришли на выборы, занимали очередь ещё за полчаса до официального начала голосования.

— Мне повезло, потому что тех, за кого я отдавал свой голос, знаю лично, уважаю этих людей и знаю, как много они делают, чтобы Свердловская область была лидером среди регионов страны, — поделился мнением Андрей Шептий.

Виктор Шептий полученные бюллетени для голосования показал младшим, проговорил им, что придёт время, и они будут такие же получать и пошёл в кабинку за занавеску ставить отметки. Пропустить бюллетени через КОИБ много времени не заняло.

— Выборы — это единственный способ, предусмотренный Конституцией, чтобы сформировать органы власти. Доверие к ним повышается. Очень важно, чтобы всё прошло организованно, и здесь огромная роль избирательных комиссий, хотя в в избирательное законодательство были внесены коррективы, чтобы исключить различные манипуляции. И что я заметил, очень правильно, что на избирательные участки люди приходят семьями, с детьми, которые должны понимать, что они тоже граждане, что они, как повзрослеют, получат право выбирать себе тех, кто будет писать законы, — сказал Виктор Шептий после выхода с участка.

Кстати, по данным экзит-пулов, на участках № 1244 и 1331 по данным на 12.15 лидируют 4 партии: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Яблоко".

Фото: Александр Пономарёв