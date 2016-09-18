К 12 часам явка избирателей в Свердловской области составила почти 15%

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, к 12 часам на Среднем Урале проголосовало 507120 человек или 14,97% от общего количества избирателей.

На выборах депутатом Госдумы наибольшая явка зафиксирована в 174-м округе - 18,44%. На втором месте - 172-й округ с явкой 17,23%, на третьем - 173-й округ с 16,49%. В 171-м округе в выборах приняли участие 16,15% избирателей, в 170-м округе - 12,87%, в 169-м округе - 12,32%, в 168-м - 11,49%.