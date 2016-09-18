Татьяна Мерзлякова провела рейд по избирательным участкам

18 сентября 2016, 13:28

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова уже проехала по восьми избирательным участкам Екатеринбурга с целью выявления возможных нарушений. Корреспондент "ОГ" побывала там вместе с ней.

Три участка находятся в Орджоникидзевском районе – сначала заезжаем в музыкальную школу на улице Стачек, 70. Татьяна Мерзлякова замечает, что пенсионеры здесь с трудом поднимаются по высокой лестнице.

- Маломобильные категории населения, видимо, здесь никак не проголосуют,  - замечает Татьяна Георгиевна. 

Члены избиркома уверяют, что помогают бабушкам подняться.Дальше отправляемся на Баумана,17 (участок №1670). Омбудсмену сообщили, что здесь якобы стоит черный автомобиль "кадилак", к которому избиратели подходят и отсчитываются о голосовании за кандидата Клименко. На участке никакого "кадилака" не оказалась - обычная провокация.

Избирательный участок вновь находится на втором этаже. Пенсионерка с тростью жалуется омбудсмену, что тяжело подниматься.

- Что делать, лифт в каждую школу не поставить, - сетует Татьяна Георгиевна.

Встречаем доверенное лицо депутата Дмитрия Ионина - Максима Едрышова. Он говорит, что на Эльмаше был подвоз автобусом и сейчас там находится полиция. Едем искать автобус. Перед ДК Эльмаш действительно два микроавтобуса. Полицейские сообщают, что задерживать находящихся там граждан не было оснований, их опросили и отпустили. Граждане сообщили, что едут в Реж работать вахтовым методом. Непонятно, почему они садились именно здесь. ДПС обнаружили нарушения технического состояния автобуса и правил перевозки пассажиров. На водителя составили протокол. На самом участке наблюдатели пожаловались, что в книге учёта избирателей стоят какие-то точки. 

- Это для статистики, что было удобно отчитывать - сколько мужчин и женщин, голосующих впервые. Нам сделали замечания, мы заштриховываем точки, - объяснила член избиркома. 

По словам Татьяны Мерзляковой, на осмотренных ей избирательных участков мало наблюдателей, все они от "Единой России" и от "Справедливой России", практически нет никого от других партий. 

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