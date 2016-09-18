"Если передавать инициативу принятия решений кому-то, то потом нет смысла обижаться". Аркадий Чернецкий призвал не игнорировать выборы

В первой половине дня на избирательном участке №1310 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга проголосовал сенатор Совета Федерации, участник общерегиональной партийной тройки "Единой России" в региональное Заксобрание Аркадий Чернецкий. Вместе с ним участие в голосовании приняла его супруга - Лариса.

- Самое главное при выборе политической силы - это оценка той прогрыммы, которую она предлагает и оценка тех действий, которые политическая сила предпринимала, работая в парламенте, - сразу же после голосования прокомментировал Аркадий Чернецкий. - Никаких новых партий, которые только сегодня появились и выходят с какими-то новациями у нас сегодня нет. Все игроки на политической арене хорошо известны, все они уже успели себя проявить. Поэтому давайте оценивать то, что каждая их этих сил сделала за время работы в парламенте и, исходя из этого, будем выбирать ту, что нам по душе.

Также экс-мэр Екатеринбурга посоветовал не игнорировать день голосования.