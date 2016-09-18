В Нижнем Тагиле состоится круглый стол по итогам III биеннале ювелирного и камнерезного искусства

22 сентября в 17.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Нижний Тагил, улица Уральская, 7, 1-й этаж) состоится круглый стол, посвященный итогам участия тагильских художников в III Всероссийском конкурсе авторского ювелирного и камнерезного искусства (Калининградский областной музей янтаря).

С 20 июня по 4 сентября 2016 года в Калининградском областном музее янтаря была проведена III Всероссийская биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства. Впервые подобная выставка-конкурс прошла в 2012 году. На I и II биеннале были представлены работы ювелиров из Екатеринбурга, Златоуста, Казани, Костромы, Самары, Махачкалы, Москвы, Нижнего Тагила, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тольятти и Ярославля. В выставках также принимали участие калининградские мастера.

Конкурная программа 2016 года была посвящена важному событию в мире ювелирного и камнерезного искусства – празднованию 170-летия со дня рождения Карла Фаберже (1846-1920). Работы, представленные на выставке, должны были опираться на высокие достижения мастеров фирмы известного российского ювелира.

Участниками III Биеннале стали несколько художников из Нижнего Тагила: Андрей БАРАХВОСТОВ, Валентин БЕЗБОРОДОВ, Александр БРУСНИЦЫН, Виктор ВАСИЛЬЕВ, Сергей ВЛАСОВ, Алиса ГОРШЕНИНА, Сергей ЗАБУДЧЕНКО, Юрий МАТОЧКИН, Сергей МАТОЧКИН, Наталья НАУМОВА, Николай РОМАНОВ, Альберт ФРОЛОВ, Анна ЧЕРЕПАНОВА, Виталий ЧЕРЕПАНОВ.

В Калининграде также были представлены работы молодых тагильских ювелиров – студентов Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал ФГБОУ ВПО "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова").