МИД РФ обвинил Пентагон в поддержке террористов в Сирии

Министерство иностранных дел России выступило с официальной оценкой действий США на территории Сирийской Арабской Республики. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, после нанесения ударов американской авиации по позициям правительственных войск, можно говорить о том, что США поддерживают террористов из "Исламского государства".

- Вашингтон, взявший на себя обязательства по отмежеванию террористов от так называемой умеренной оппозиции, уходит от выполнения обещанного, или просто бессилен осуществить взятые на себя обязательства, - заявила Мария Захарова. - Если раньше у нас были подозрения, что таким образом выгораживается "Нусра", то теперь, после сегодняшних ударов по сирийской армии, мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГИЛ. Теперь не остается сомнений.

Напомним, американская авиация нанесла удар по позициям в районе Дэйр-эз-Зор вечером в субботу, 17 сентября. В результате налёта погибло не менее 60 сирийских военных, ещё около 100 человек получили ранения. По инициативе РФ был созван Совет безопасности ООН, однако американские представители предпочли покинуть заседание. В США назвали случившееся ошибкой. Между тем, уже в понедельник, 19 сентября, должен был вступить в силу один из ключевых пунктов соглашений между РФ и США.