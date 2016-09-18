В Екатеринбурге сломались 39 КОИБов для голосования

В Екатеринбурге сломались 39 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

По словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, там, где отказала техника, выборы продолжаются с помощью обычных ящиков для голосования.

- После завершения голосования в восемь часов вечера мы вскроем и КОИБы, и обычные ящики для голосования. Голоса избирателей будут подсчитаны в ручную. Это, конечно, на четыре-пять часов задержит подсчёт, но никак не скажется на качестве подведения результатов выборов, - рассказал Валерий Чайников.

По его словам, остальные около шестисот КОИБов на Среднем Урале сейчас работают нормально.