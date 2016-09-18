"Мы сработали очень слаженно": участник партийной тройки "ЕР" в Госдуму Андрей Ветлужских о завершившейся кампании

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, второй номер в общерегиональной партийной тройке "Единой России" в Госдуму Андрей Ветлужских проголосовал на участке в здании Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.

- Это был мой первый опыт участия в избирательной кампании такого масштаба. С серьёзными трудностями мы не столкнулись. Сейчас могу резюмировать, что кампания прошла относительно спокойно и очень результативно. Я встретился с более чем сотней трудовых коллективов в десятках населённых пунктов нашего региона, - поделился с "ОГ" Ветлужских.

Также лидер свердловских профсоюзов высоко оценил работу партийной тройки. - На мой взгляд, мы сработали очень слаженно. Регулярно проводили совместные встречи, совещались, плотно работали в связке с другими кандидатами. Нас редко можно было увидеть вместе на одних мероприятиях, но это лишь потому, что мы старались охватить как можно больше населённых пунктов, поэтому одновременно работали в разных территориях, - сообщил Андрей Ветлужских.