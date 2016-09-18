Что происходит на избирательных участках в Екатеринбурге? Прямая трансляция

За днём выборов в Екатеринбурге можно следить в режиме онлайн: на всех избирательных участках города установлены системы видеонаблюдения. За прямой трансляцией можно следить на сайте http://webvyboryedg.ru

- Поскольку ЦИК посчитал Екатеринбург проблемной территорией (хотя мы так не считаем), здесь поручили установить на участках систему видеонаблюдения. Совместно с сотрудниками "Ростелекома" это было сделано всего за две недели. И теперь за любым избирательным участком Екатеринбурга можно будет наблюдать в режиме онлайн, - заявил председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Сегодня на участках работают не только сотрудники избирательных комиссий, но и тысячи наблюдателей, в том числе и международные - от ОБСЕ, от миссии СНГ, представители Таджикистана и Казахстана. Своих наблюдателей в количестве 7,6 тысяч человек направили и политические партии.