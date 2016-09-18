Начальника штаба Андрея Кабанова задержала полиция

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова побывала на избирательном участке №1283 по улице Ясной в Екатеринбурге, откуда якобы выдворили наблюдателя от ЛДПР.

Правда, по факту это оказался не наблюдатель, а доверенное лицо кандидата от ЛДПР Андрея Кабанова - Вениамин Помазкин, который с самого утра создавал помехи в работе участка. По закону доверенное лицо не может исполнять обязанности наблюдателя.

- Не дал открыть и запрограммировать и протестировать КОИБы, резко разговаривал, оскорблял, началась стычка, - рассказывает о произошедшем член избиркома.

В результате участок открылся позже на 10 минут, КОИБы были не готовы - участок работает без них. Помазкина вывела полиция, он сопротивлялся и его задержали, предъявив обвинение в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудников полиции. Сейчас он отпущен.

Кандидат Андрей Кабанов публично извинился за поведение своего доверенного лица.