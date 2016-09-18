В Шале избирателям прямо на участках бесплатно измеряют давление и ставят прививки

В Шалинский городской округ приехали специалисты Областного центра медицинской профилактики. На трёх участковых избирательных участках, расположенных в Шале, они ведут приём граждан. Все желающие имеют возможность не только измерить давление, но и в случае необходимости получить консультацию.

Так же людям пенсионного возраста предлагается пройти бесплатную вакцинацию от гриппа.

В Шалинской ЦРБ специалистами центра организована "Школа здоровья". Тема занятий, которые ведёт Ольга Андриянова, "Профилактика артериального давления".

Отметим, что на 15:00 явка по Шалинскому городскому округу составила 30 процентов.

На снимке: На участке №1049 прием ведёт заслуженный врач России Валентина Шибут