"Спрос небывалый". На избирательном участке в Сылве устроили дегустацию варенья

На избирательном участке №1063 в доме культуры села Сылва, местный клуб садоводов-огородников "Сеятель" организовал выставку-продажу. Как рассказала руководитель клуба Галина Горелова, избирателям предлагали приобрести саженцы плодовых кустарников, пряные и лекарственные травы, многолетние цветы и усы-отводки клубники и земляники. Чтобы оценить вкусовые качества последних, покупателям предлагали отведать или самих ягод или варенья из них.

- Такие вставки-продажи мы проводим постоянно, - говорит Галина Ивановна, - но сегодня спрос был небывалый. Распродали довольно быстро. И пенсионерам хорошая подмога к пенсии и избиратели довольны.