К 15 часам в Свердловской области проголосовало 27,95% избирателей

По данным на 15 часов, в Свердловской области приняли участие в выборах 27,95% избирателей.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников, в нынешнем году свердловчане голосуют более активно, чем во время выборов 2011-2012 годов.

- Я уже вижу, что явка выше чем тогда примерно на 0,5-1%. Наиболее активно голосуют жители сельских территорий. А Екатеринбург пока отстаёт, - отметил Валерий Чайников.