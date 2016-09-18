Владимир Путин и Дмитрий Медведев проголосовали на выборах

Президент России Владимир Путин и редседатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, в воскресенье, 18 сентября, проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Президент проголосовал по месту регистрации - на участке №2151 в здании Российской академии наук, председатель правительства - на участке №2760 на улице Довженко.

Фото: пресс-служба Кремля

Проголосовав, Владимир Путин сообщил журналистам, что поедет работать.

Что касается председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, то он, по сообщениям СМИ, прибыл на избирательный участок вместе с женой Светланой. По словам премьера, "каждый, кто считает для себя важным участие в избирательном процессе, придет, проголосует и тем самым внесет свой вклад в развитие нашей политической системы".

Фото: пресс-служба правительства РФ