Татьяна Мерзлякова опровергла сообщения СМИ об удалении наблюдателя с участка на Среднем Урале

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Облизбиркоме опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что на Среднем Урале удалили из помещения избирательного участка наблюдателя.

- В Свердловской области на данный момент нет ни одного случая удаления наблюдателя с выборов. Вениамин Помазкин, которого удалили из участка за создание препятствий работе избирательной комиссий, не имеет официального статуса наблюдателя. Он является доверенным лицом одного из кандидатов в депутаты регионального парламента, - подчеркнула Татьяна Мерзлякова.