Украинские радикалы пытаются помешать россиянам голосовать в дипмиссяих

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Сюжет
Выборы - 2016
18 сентября в Свердловской области пройдут выборы в Государственную Думу, Законодательное Собрание и органы местного самоуправления.
15 сентября 2016
Наша сила — уральцы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в Доме журналистов
призвал голосовать за ответственных людей
15 сентября 2016
Верхней Пышме невыгодно участвовать в «Большом Екатеринбурге»
В среду генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын вместе с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым провели встречу с работниками АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) и жителями Верхней Пышмы.
15 сентября 2016
Партийные лидеры избежали личных встреч с избирателями
Накануне выборов Свердловскую область нередко упоминают в числе регионов, где сильны оппозиционные настроения. На фоне таких заключений на Среднем Урале, казалось бы, партии должны вести наиболее активную избирательную кампанию.
15 сентября 2016
«Наши избиратели не хотят бросаться на амбразуру, они хотят твёрдой политики»
Завтра — день тишины. Всё, что могли сказать кандидаты и партии во время избирательной кампании, уже сказано. Финальным и самым масштабным аккордом этой предвыборной гонки стал форум сторонников партии «Единая Россия», который состоялся 7 сентября во Дворце игровых видов спорта под девизом «Команда Урала — сила Урала».
14 сентября 2016
Евгений Куйвашев более часа отвечал на вопросы преподавателей и студентов УрФУ
Только нахождение в отпуске позволило лидеру региона Евгению Куйвашеву посвятить фактически целый день работе в Наблюдательном совете Уральского федерального университета и встрече с преподавателями и студентами вуза. Обсуждались стратегия развития нескольких институтов вуза на трёхлетний период, итоги приёмной кампании, а также вопросы продвижения имиджа университета среди разных целевых аудиторий.
13 сентября 2016
Верховный суд подтвердил снятие с выборов кандидата в депутаты Заксобрания
Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу Анатолия Павлова на решение предыдущей инстанции снять его с выборов в свердловское Заксобрание.
13 сентября 2016
«Он решил меня спасать». Жена Александра Левина о том, какие слова в их жизни стали судьбоносными
Сегодня мы мало что знаем о жёнах свердловских политиков. Они не светятся на публике и почти нигде не упоминаются. Хотя чиновники образца 90-х не считали нужным ограждать свою семью от глаз общественности. Пара Александра и Галины Левиных — одна из тех, что всегда была на виду. Он — первый человек рядом с Росселем, сначала пресс-секретарь, позже руководитель администрации губернатора. Сейчас — глава Свердловского союза журналистов и председатель совета директоров футбольного клуба «Урал». Она — тележурналист, ведущая программ о медицине. О том, как её спас будущий муж и почему у них дома существует табу на разговоры о работе, Галина ЛЕВИНА рассказала в интервью «ОГ».
13 сентября 2016
США частично сняли санкции с российской компании
МОСКВА. Власти США частично сняли санкции с российской компании «Рособоронэкспорт», так как им необходимо получать российские запчасти для обслуживания вертолётов. Об этом агентству РИА Новости рассказал директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он отметил, что сейчас США тратят миллиарды долларов на поставку афганским властям своей техники, в то время как Кабул заинтересован в российском вооружении.
12 сентября 2016
Новоуральск получит 20 миллиардов рублей инвестиций
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко обсудили развитие муниципалитетов региона, где работают предприятия атомной промышленности. В рамках поездки на Урал Кириенко планирует посетить несколько таких территорий. В частности — Новоуральск, который уже готов войти в государственную программу по созданию территорий опережающего развития (ТОР).
9 сентября 2016
«Говорили: откажитесь от партии, и будете вне критики»
В минувшее воскресенье исполнилось четверть века, как городу на Исети было возвращено его историческое название — Екатеринбург. Произошло это 4 сентября 1991 года на внеочередном заседании Свердловского городского совета народных депутатов. Событие прочно вошло в историю города, но мало кто знает другое: на этом же заседании депутаты сняли с должности и тогдашнего председателя Свердловского гор-исполкома Юрия Новикова. И в тот момент для города, да и области, эта принудительная отставка была поважнее переименования уральской столицы.