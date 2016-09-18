Украинские радикалы пытаются помешать россиянам голосовать в дипмиссяих

Представители националистических украинских организаций в единый день голосования в России организовали акции возле российских дипмиссий, где работают избирательные участки. Несмотря на действия правоохранительных органов, националисты препятствуют проходу на избирательные участки желающих проголосовать.

По информации ТАСС, полиция и национальная гвардия усилили охрану периметра посольства России в Киеве и оттесняют участников антироссийской акции от входа. Ранее поступило несколько сообщений о нападениях на людей, пытавшихся пройти в посольство - таким образом радикалы пытаются сорвать голосование.

Отметим, проживающие на Украине Россияне в этом году получили возможность голосовать за кандидатов в Государственную Думу Федерального Собрания по Нижнетагильскому округу № 171 (голосование в генконсульстве во Львове и в Одессе) и Каменск-Уральскому округу № 169 (избирательный участок в посольстве в Киеве). Ранее украинское руководство заявляло, что проведение российских выборов на территории Украины невозможно. Кроме того, Верховная рада Украины призвала международных наблюдателей бойкотировать и не признавать результаты голосования в Крыму и Севастополе.