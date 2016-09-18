Около 4 тысяч тагильчан пожелали проголосовать на дому

В Нижнем Тагиле правом участия в выборах обладают 275 088 человек. Сегодня впервые принимают участие в выборах около трёх тысяч 18-летних тагильчан. В городе действует 157 избирательных участков.

Глава города Сергей Носов проголосовал одним из первых – на избирательном участке, расположенным в здании Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. После этого мэр отправился на другие участки, чтобы проверить организацию, поинтересоваться явкой тагильчан на выборы.

- Настроение в городе праздничное. Люди подходят к голосованию вдумчиво. Понимают, что от сегодняшнего дня во многом зависит наша жизнь в ближайшую пятилетку, - поделился с "ОГ" впечатлениями Сергей Носов.

На 15:00 в Дзержинском районе проголосовало 30,9% из числа избирателей, в Ленинском районе – 28,77%, Тагилстроевском районе – 27%. По сообщению председателей территориальных избирательных комиссий на избирательные участки уже поступило порядка четырех тысяч заявок от маломобильных групп граждан для проведения процедуры голосования на дому.