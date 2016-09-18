В Облизбирком поступило 16 жалоб

В Избирательную комиссию Свердловской области поступило 16 жалоб. Из них обоснованными признаны 6.

Большая часть обращений уральцев касается незаконной агитации. Подтверждено четыре таких случая. Например, в Сысерти агитплакат наклеили на дерево рядом с избирательным участком уже после начала голосования.

Ещё две жалобы касаются массового подвоза избирателей с открепительными удостоверениями: в Сухоложском районе и Ревде.

Кроме того, по словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, в правоохранительные органы передана для проверки информации о случае подкупа избирателей в Ирбите.