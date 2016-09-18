«Динамо-Строитель» на домашнем поле уступил «Динамо-Казани»

В Екатеринбурге стартовали матчи 2-го общего тура мужского чемпионата России по хоккею на траве. В первом домашнем поединке хоккеисты свердловского «Динамо-Строителя» уступили «Динамо-Казани» - 4:6

Уже на третьей минуте Александр Гилёв вывел свердловчан вперёд. Но затем казанцы подряд забили сразу пять мячей, доведя счёт до разгромного – 1:5. «Динамо-Строитель» попытался выправить ситуацию и всё тот же Гилёв забил ещё один мяч (2:5), но через минуту Алмаз Курбанов уже сделал отставание недостижимым, забив шестой гол. Также у свердловчан отличился опять Гилёв (3:6) и Сергей Костарев (4:6).

В параллельном матче «Метрострой» крупно проиграл «Динамо-Электростали» - 0:6.

После трёх игр екатеринбуржцы занимают третье место с тремя набранными очками.

Следующий матч «Динамо-Строитель» проведёт против питерского «Метростроя». Игра пройдёт 19 сентября в Екатеринбурге.