На железнодорожном вокзале Екатеринбурга голосуют во время стоянок поездов

Бюллетени в урну опустили пассажиры Свердловской железной дороги со всей России. На избирательном участке № 620 безопасность, кроме работников полиции, обеспечивают сотрудники транспортной прокуратуры, немецкие овчарки и рамки металлоискателей: участок располагается на первом этаже в здании железнодорожного вокзала, где по открепительным удостоверениям голосуют пассажиры поездов, которые следуют транзитом через Екатеринбург.

Реализовать избирательное право успевают даже за время получасовых стоянок. За один день на участке побывали путешественники из Ставрополья, Оренбурга, Смоленска, Брянска и ХМАО. Здесь же голосуют и работники Свердловской железной дороги, чье дежурство выпадает на этот день.

Как пояснили в комиссии избирательного участка, по данным на 15:00 проголосовало всего 84 человека. Для сравнения, четыре года назад на президентских выборах к этому времени голоса отдали почти 800 избирателей: решать судьбу кандидатов из чужого региона менее интересно, чем выбирать лидера государства.

Фото: Александр Зайцев