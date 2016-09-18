По данным на 18 часов явка свердловских избирателей составила 35,97%

По данным Облизбиркома на 18 часов в Свердловской области проголосовали более 1,2 млн человек или 35,97% избирателей.

На выборах депутатов Госдумы наибольший результат показал лидировавший весь день 174-й округ: явка - 38,45%. Второе место разделили 171-й, 172-й и 173-й округа с явкой более 37%. Наименьшую активность избирателей показали 168-й, 169-й и 170-й округа, где голосовали екатеринбуржцы. Явка там варьируется от 33,6 до 33,9%.