"ОГ" проверила, как в Екатеринбурге голосуют бомжи. "С ними не общался ни один из кандидатов".

В день голосования, 18 сентября в Екатеринбурге для граждан, не имеющих официальной регистрации по месту жительства, выделили 7 избирательных участков. Всего же по Свердловской области граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в РФ, могут выбрать один из 88 адресов для голосования.

В день выборов корреспондент "ОГ" посетила избирательный участок по улице Белинского, 123 — недалеко от дома ночного пребывания на Машинной. Как ранее объяснил "ОГ" глава Облизбиркома Валерий Чайников, гражданин без регистрации сможет проголосовать, если в день выборов напишет на участке заявление, в котором укажет фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные. Далее комиссия включает его в общий список избирателей и допускает до выборов.

Чтобы избежать повторного голосования бомжей, избирательные комиссии заносят их имена в электронный реестр с указанием, на каком участке получен бюллетень. Второй раз этот гражданин проголосовать не может — это одно из новшеств выборов 2016 года.

По словам пресс-секретаря уполномоченного по правам человека в Свердловской области Виктора Вахрушева, в основном на эти избирательные участки приходят люди, которые ведут вполне социальный образ жизни, просто выписались из одной квартиры и не успели вписаться в другую. Однако иногда на выборы приходят и настоящие бездомные.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предсказывала, что по опыту прошлых выборов в целом по области до голосования из них дойдут всего 350-500 человек.

Последняя перепись населения 2010 года зафиксировала в Свердловской области 14 173 бездомных, из них 13 409 - в Екатеринбурге. Официально региональное министерство соцполитики сообщает о 6-7 тысячах людей без определенного места жительства и занятия, но это только те, кого подсчитала полиция или те, кто обращался за помощью в какие-то социальные службы. Однако, по данным директор некоммерческого партнёрства "Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию" Юрия Потапенко, за шесть лет количество бездомных только увеличилось.

- Думаю, в области их около 18-20 тысяч. И минимум 10 тысяч из них могли бы проголосовать, потому что у них есть паспорта. Но ни один кандидат не общался с этой категорией избирателей — они не знают, за кого голосовать, где и зачем вообще это делать. В предвыборных программах о этой категории населения нет ни строчки. Эти люди полностью выпали из политического поля. До них никому дела. Только Мерзлякова интересуется ими, - сказал Юрий Потапенко.

Он посетовал, что ни один из кандидатов не догадался даже покормить его подопечных. По рассказам Юрия Потапенко, это уже вторые выборы, в которых будут участвовать бездомные граждане. В прошлом году бюро Потапенко вместе уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой и бывшим председателем областной избирательной комиссии Владимиром Мостовщиковым "выбили" для бомжей участки для голосования в Кировском и Ленинском районах, теперь же перечень мест значительно расширился. А мотивации исполнить свой гражданский долг у этой категории избирателей нет, но в этом Потапенко винит уже самих кандидатов. Когда энтузиастам удалось добиться права проголосовать для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, кандидаты от некоторых партий заявили, что якобы на таких участках в урны набрасывают бюллетени за правящую партию. Но правозащитники отмечают, что эти люди голосуют по какой-то своей логике.

Так, на прошлых выборах уральские правозащитники отмечали, большинство "маргинальных" избирателей отдали голоса за ЛДПР.