Вуз, где обучают свердловских чиновников, обеспечил высокую явку на выборах

На избирательный участок № 1483 (Ленинский район) в здание Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – чаще всего заглядывали студенты вуза.

Первыми голоса за кандидатов отдали студенты, которые живут в общежитии, в том числе, несколько первокурсников. Те, кто голосовал на других участках Екатеринбурга и в своих городах по месту регистрации, подтягивались позже – понаблюдать за ходом голосования.