В Шамарах около трёх десятков человек проголосовали на дому

В посёлке Шамары Шалинского городского округа члены участковых избирательных комиссий отправились на дом к избирателям.

Валентина Швецова и Наталья Полюхович обошли три улицы микрорайона Углежение: Октябрьская, Крылова, Строителей. За два часа в переносную урну бюллетени опустили 28 шамарцев. В основном – пожилые люди, такие как Александр Иванович и Нина Алексеевна Перовы.

Кстати, в ШГО, кроме выборов депутатов в Государственную думу и Законодательное Собрание Свердловской области выбирают и в муниципальную думу. По ней создано три пятимандатных округа, Шамары относятся к округу №3, где на пять мандатов претендует десять кандидатов.