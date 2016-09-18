Активиста из штаба Андрея Кабанова арестовали на 10 суток

Доверенное лицо кандидата в депутаты Законодательного собрания Свердловской области Андрея Кабанова, Вениамин Помазкин, задержанный полицией за создание помех в работе избирательной комиссии на участке №1283 на улице Ясной в Екатеринбурге, арестован на 10 суток.

Суд счёл, что Помазкин нарушил сразу две статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ: 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и 20.1 ("Мелкое хулиганство").

Напомним, по словам членов избиркома, Помазкин, не имеющий статуса наблюдателя, а являющийся доверенным лицом баллотирующегося от ЛДПР лидера фонда "Город без наркотиков" Андрея Кабанова, мешал работе избирательного участка: в частности, не дал открыть, запрограммировать и протестировать КОИБы, резко разговаривал, оскорблял членов комиссии, поэтому было принято решение обратиться за помощью к полицейским.

Сам Помазкин, впрочем, не считает свои действия нарушением законодательства: