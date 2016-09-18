ИКСО: выборы в Свердловской области состоялись

Все 2533 избирательных участка Свердловской области завершили свою работу. По словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, выборы в регионе состоялись, серьёзных нарушений не было. сообщил главе региона Евгению Куйвашеву

- В настоящее время мы ведём подсчет голосов, – отметил Валерий Чайников. – Предварительные итоги позволяют говорить о том, что выборы состоялись, они прошли организованно, в соответствии с действующим законодательством и соблюдением необходимых мер безопасности. И можно с уверенностью сказать, что действительно серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги единого дня голосования, не выявлено.

По словам главы облизбиркома, за ходом голосования помогали следить наблюдатели.Явка в регионе составила порядка 40%.

Отметим, по данным ЦИК РФ, максимальная явка – более 70 % – зафиксирована в Чеченской Республике (72,16 %), Тюменской (74,3 %) и Кемеровской (78,96 %) областях.

Наименьшие показатели явки – в Санкт-Петербурге, Москве, и Московской области: там на 17.00 (мск) проголосовало 16,12, 19,86 и 21,73 процентов избирателей соответственно.

По состоянию на 18:00 по московскому времени всего проголосовало 39,37 процента граждан, обладающих активным избирательным правом. Голосование на территории Российской Федерации завершится в 21:00 по московскому времени, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе – Калининградской области.