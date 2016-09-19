Свердловские "единороссы" повсеместно лидируют на выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Свердловской области огласила первые результаты голосования за кандидатов в Госдуму. По единому общерегиональному округу уверенно лидирует "Единая Россия" - 46,53 процентов. Второе место пока занимает ЛДПР с результатом 18,02%. За третье место разворачивается борьба между "Справедливой Россией" - 12,25% и КПРФ - 12,01%.

Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Председатель облизбиркома Валерий Чайников сообщил, что первоначальные данные составлены на основании трех протоколов - это менее 10% от числа избирателей Свердловской области.

Что касается одномандатных округов, то там также лидируют кандидаты "Единой России". Известно, что в Асбестовском округе (№172) Максим Иванов набирает 25,1% голосов.

В Свердловском округе (№168) лидером становится Андрей Альшевских - 30,2% голосов. Сергей Чепиков набирает 31,8% в Березовском округе. Лев Ковпак в Каменском округе набирает 28,13% голосов.

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев лидирует в Первоуральском округе с 27,6% голосов. Министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько первый в Серовском округе - 32,5%.