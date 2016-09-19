Евгений Куйвашев: "Единая Россия" одерживает убедительную победу"

В свердловском штабе регионального отделения "Единой России" прошёл телемост с центральным штабом партии в Москве. Его провели Президент РФ Владимир Путин и лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В Екатеринбурге в участие в видеоконференции принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в Свердловской области на выборах в Госдуму РФ убедительную победу одержала "Единая Россия".

- Обработано по разным округам от 15 до 25% бюллетеней. По одномандатникам могу сказать, что проходят в Госдуму все кандидаты от "Единой России". По партийным спискам данные еще предстоит обрабатывать, но "Единая Россия", по предварительным данным, одерживает убедительную победу, - сообщил Евгений Куйвашев в общении с журналистами после телемоста.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области