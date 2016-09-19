Лишь в двух одномандатных округах на выборах в Заксобрание Свердловской области побеждают не "единороссы"

По предварительным итогам выборов депутатов регионального Заксобрания в большинстве одномандатных округов Свердловской области лидируют "единороссы". Лишь в Октябрьском округе Екатеринбурга лидерство пока удерживает представитель Российской партии пенсионеров за справедливость Евгений Зяблицев, который по предварительным данным набирает 25,79 % голосов.

Его главный конкурент - худрук Екатеринбургского театра эстрады, бард Александр Новиков получил пока всего 7,3 процентов голосов. Однако стоит отметить, что в Октябрьском округе "ЕР" не выдвигала своих кандидатов.

Серьёзная конкуренция наблюдается в Белоярском округе. Но здесь также нет кандидата от "ЕР". Борьба в округе развернулась между Ильёй Гаффнером, который пока набрал 26,21% и коммунистом Вячеславом Вегнером - 22,02%.

В остальных 23 одномандатных округах по предварительным данным лидируют кандидаты от "Единой России".

В Верхнепышминском округе впереди экс-мэр Березовского Вячеслав Брозовский.

В Верх-Исетском округе Екатеринбурга пока на первом месте Анатолий Никифоров.В Кировском округе - Михаил Клименко.

В Ирбитском лидер свердловских "единороссов" Виктор Шептий. В Красноуральском округе лидирует Сергей Никонов. В Красноуфимском округе вперёд вырвался Альберт Абзалов. В Дзержинском округе в лидерах исполнительный директор "УВЗ" Владимир Рощупкин. Вячеслав Погудин пока побеждает в Ленинском округе Нижнего Тагила.В Тагилстроевском округе Нижнего Тагила по предварительным данным впереди управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев. В Ревдинском округе лидирует Александр Серебренников. В Краснотурьинском - Анатолий Сухов. В Серовском округе первым пока идёт Дмитрий Жуков.

По общерегиональному списку в Заксобрание Свердловской области первое место также за "Единой Россией" - 42,39%. Второе место занимает "Справедливая Россия" - 18,03%. У ЛДПР - 15,25%. У КПРФ - 12,98%