Сборная России уступила Швеции в первом матче Кубка Мира по хоккею

В первом матче группового этапа Кубка Мира по хоккею сборная России проиграла команде Швеции – 1:2 (0:0,0:2,1:0).

У шведов шайбы на счету Ландескуга (31-я минута) и Хедмана (33). У россиян отличился Овечкин (60). Кстати, ассистировал ему свердловский хоккеист Павел Дацюк.

Кроме того, за семь секунд до конца матча Овечкин забросил ещё одну шайбу, но судья посчитал, что хоккеист это сделал рукой и не засчитал гол.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут против сборной молодых североамериканских звёзд. Поединок состоится 20 сентября.

Шайба Кубка мира по хоккею - 2016. Фото: livesport.ru

Кубок мира по хоккею — международный турнир сборных по хоккею с шайбой. Проводится в августе или сентябре на ледовых аренах Северной Америки и Европы. Его предшественником был турнир «Кубок Канады».

Кубок мира нынешнего года – турнир, который проводится лишь в третий раз в истории. Он проводился также в 1996 (чемпион — США) и 2004 (чемпион - Канада).

В отличие от прошлых Кубков мира, этот проходит только в одном городе — Торонто. Все матчи турнира будут сыграны на арене "Эйр Канада-центр".

Если говорить о предшественнике Кубка мира - Кубке Канады, с 1976 по 1991 год состоялось пять турниров. Четыре из них выиграли хозяева – канадцы. Единственным исключением стал Кубок Канады-81: Сборная СССР обыграла в финале канадцев со счетом 8:1