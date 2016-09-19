На Среднем Урале до середины недели сохранится дождливая погода

В Свердловской области в ближайшие три дня сохранится прохладная и дождливая погода, сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, сегодня, 19 сентября, на территории региона днём ожидается +9-14 градусов по Цельсию, облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Во вторник, 20 сентября, ночью возможно +3,+8 градусов по Цельсию, днём — +9-14 градусов по Цельсию, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, на севере Среднего Урала - сильные. Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с.

В среду, 21 сентября, ночью ожидается +4,+9 градусов по Цельсию, днём — +9-14 градусов по Цельсию, в большинстве районов пройдут дожди. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.