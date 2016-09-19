Губернатор поздравил уральских оружейников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских оружейников с профессиональным праздником.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, Средний Урал славится своими оборонными предприятиями. На заводах нашего региона производится широкий спектр военной продукции: техника, боеприпасы, сверхточные системы управления и связи, приборы для авиации и космической отрасли. Именно свердловские конструкторы разработали танки нового поколения на платформе "Армата".