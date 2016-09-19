На Среднем Урале дадут официальный официальный старт возведению автоматизированных постов весогабаритного контроля
19 сентября 2016, 09:41
20 сентября. 13:00. На Среднем Урале будет дан официальный старт строительству первых на Среднем Урале автоматизированных постов весогабаритного контроля.
В 13:00. Пройдёт пресс-конференция, посвящённая интеллектуальной системе большегрузов.
В ней примут участие директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Вадим Макаров и руководитель направления Дирекции по работе с государственным и корпоративным сегментами Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Игорь Новиков.
Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Луначарского, 134 б.
Затем после пресс-конференции будет организован трансфер на место проведения строительных работ (22 км от Екатеринбурга).
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