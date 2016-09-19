Свыше 370 звонков поступило на "горячую линию" Облизбиркома в День выборов

В течение Единого дня голосования 18 сентября на "горячую линию" Облизбиркома позвонили более 370 жителей нашего региона.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников, в основном уральцы обращались за справочной информацией относительно процедуры проведения выборов.

Однако зафиксировано 25 обращений по поводу возможных нарушений в ходе выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Шесть из них подтвердились. Речь идёт о жалобах на неточности в списках избирателей и нарушениях правил превыборной агитации (наличие в здании избирательного участка либо в непосредственной близости от него агитационных материалов).