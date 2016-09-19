Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев за участие в выборах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил жителей Среднего Урала, принявших участие в Едином дне голосования.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, Евгений Куйвашев прокомментировал состоявшиеся выборы после видеоконференции Президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ, лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

— В первую очередь, я хочу поблагодарить всех избирателей Свердловской области, которые пришли и проголосовали. Это люди, которые думают о будущем, которым небезразлична судьба Урала. По предварительным данным, которые мы имеем, партия "Единая Россия" везде одерживает победу. Большинство граждан продемонстрировали, что поддерживают курс Президента. Мы ещё раз доказали, что идём правильным путём. Путём сильной и независимой страны, и только мы сами своими руками можем добиваться улучшения качества жизни, роста экономики, — отметил губернатор.