Заболевшие курсанты Уральского института МВД возвращаются в строй

Многие из заболевших курсантов Уральского юридического института МВД (УрЮИ МВД) сегодня утром, 19 сентября, пришли на общее построение. Об этом "ОГ" сообщила главный специалист направления информации и общественных связей УрЮИ МВД Елена Нураева.

Как отметила представитель вуза, в больницу было доставлено 19 курсантов, и ещё 35 человек находились под наблюдением.

— На данный момент времени практически все курсанты, которые находились под наблюдением, вернулись в строй. Они чувствуют себя хорошо, — сообщила Елена Нураева.

Как сообщили "ОГ" в пресс-службе МАУ "Городская клиническая больница" №40, заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

— Выписать курсантов медики планируют на этой неделе, — добавили в пресс-службе.

Напомним, прокуратура Свердловской области в минувшие выходные начала проверку по факту массового заболевания курсантов Уральского юридического института МВД. Заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №40. Диагноз "кишечная инфекция" медики поставили 71 курсанту.